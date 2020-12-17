Про пам’ятник Кернесу заговорили у “Слузі народу”

https://racurs.ua/ua/n147943-pro-pam-yatnyk-kernesu-zagovoryly-u-sluzi-narodu.html

Ракурс

Геннадій Кернес помер 17 грудня. 61-річного мера Харкова ще у вересні доставили в Німеччину з COVID-19. У четвер стало відомо про церемонію прощання з політиком.

Також нардеп з фракції «Слуга народу» Олександр Качура припустив, що на центральній вулиці Харкова буде встановлено пам’ятник Кернесу.

Він мені запам’ятався сильним керівником з харизмою, іноді досить емоційним, але, в той же час, справедливим. Я думаю, що в Харкові обов’язково встановлять пам’ятник Геннадію Кернесу, він цього заслужив. І, мабуть, це буде на центральній вулиці, — написав Качура в Телеграм.

Нагадаємо, у зв’язку зі смертю Кернеса в Харкові оголошено триденну жалобу. Церемонія прощання з міським головою Харкова відбудеться орієнтовно на наступному тижні, в період з вівторка по четвер. 11 грудня повідомлялося, що у мера Харкова не працюють обидві нирки і чиновник проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше Кернес перехворів на коронавирусну інфекцію COVID-19. 16 вересня його доставили до німецької клініки «Шаріте» через ускладнення від коронавірусу.

На місцевих виборах 25 жовтня в першому турі його підтримали 60,34% виборців. 9 грудня Карнес отримав повноваження мера Харкова без присяги.