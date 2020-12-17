У РНБО відреагували на підвищення статусу російської мови парламентом Молдови

Парламент Молдови визнав російську «мовою міжнаціонального спілкування», фото: Wix.com

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та борони (РНБО) України, вважає нещодавнє рішення парламенту Молдови про визнання російської мови «мовою міжнаціонального спілкування» дуже небезпечним.

Данілов заявив про це під час онлайн-зустрічі з очільником Бюро національної безпеки Польщі Павелом Солохом, в межах якої обговорювалася безпекова ситуація в регіоні, повідомляє прес-служба РНБО.

Вчорашнє рішення парламенту Молдови щодо визнання російської мови мовою міжнаціонального спілкування є дуже небезпечним, — наголосив Данілов.

Данілов вважає, що Росія «не має бажання втрачати вплив» у Молдові, де нещодавно програв президентські вибори проросійський кандидат Ігор Додон.

Попри програш Додона на виборах, за його союзниками продовжує зберігатися більшість у парламенті країни.

16 грудня відбулося засідання парламенту Молдови, на якому було ухвалено низку законів, котрі опозиційні депутати назвали «токсичними».

Ухвалений тоді закон про статус російської мови як мови міжнаціонального спілкування передбачає, що держслужбовці повинні надавати інформацію і відповідати на запити громадян російською мовою, якщо ті цього вимагатимуть.

Також російською мовою мають дублювати інструкції для ліків, назви вироблених у країні товарів і послуг, таблички на державних установах.

Крім того, було скасовано закон про заборону російської пропаганди, котрий забороняв ретрансляцію на території Молдови низки програм російських телеканалів.