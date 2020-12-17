В СНБО отреагировали на повышение статуса русского языка парламентом Молдовы

Парламент Молдовы признал русский «языком межнационального общения», фото: Wix.com

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и бороны (СНБО) Украины, считает недавнее решение парламента Молдовы о признании русского языка «языком межнационального общения» очень опасным.

Данилов заявил об этом во время онлайн-встречи с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, в рамках которой обсуждалась ситуация с безопасностью в регионе, сообщает пресс-служба СНБО.

Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка языком межнационального общения является очень опасным, — отметил Данилов.

Данилов считает, что Россия «не желает терять влияние» в Молдове, где недавно проиграл президентские выборы пророссийский кандидат Игорь Додон.

Несмотря на проигрыш Додона на выборах, за его союзниками продолжает сохраняться большинство в парламенте страны.

16 декабря состоялось заседание парламента Молдовы, на котором был принят ряд законов, которые оппозиционные депутаты назвали «токсичными».

Принятый тогда закон о статусе русского языка как языка межнационального общения предполагает, что госслужащие должны предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке, если те этого потребуют.

Также на русском языке имеют дублировать инструкции для лекарств, названия производимых в стране товаров и услуг, таблички на учреждениях.

Кроме того, был отменен закон о запрете российской пропаганды, который запрещал ретрансляцию на территории Молдовы ряда программ российских телеканалов.