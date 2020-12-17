Антирейтинг Зеленского составил 54%, в «лидерах» Порошенко и Тимошенко

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Ракурс

Рейтинг доверия Владимиру Зеленскому составляет 43%. Не доверяют главе государства 54% опрошенных украинцев. В лидерах антирейтинга оказались экс-президент Петр Порошенко и нардеп Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 12−14 декабря.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 32% опрошенных, а экс-премьеру Владимиру Гройсману — 29%. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% респондентов, лидеру ВО «Батькивщина» Тимошенко — 25%, сопредседателю парламентской фракции «ОПЗЖ» Юрию Бойко — 24%, Порошенко — 22%, премьер-министру Денису Шмыгалю — 15%.

В то же время антирейтинг Порошенко достигает 75%, у:

Тимошенко — 71%,

Гройсмана — 60%,

Бойко — 55%,

Кличко и Зеленского — по 54%,

Шмыгаля — 46%.



Напомним, опрос проводился среди 2,5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса — телефонные интервью. Погрешность исследования не превышает 2%.