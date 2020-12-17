Антирейтинг Зеленського склав 54%, у Порошенка і Тимошенко більший

https://racurs.ua/ua/n147941-antyreytyng-zelenskogo-sklav-54-u-poroshenka-i-tymoshenko-bilshyy-infografika.html

Ракурс

Рейтинг довіри Володимиру Зеленському складає 43%. Не довіряють главі держави 54% опитаних українців. У лідерах антирейтингу опинилися екс-президент Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 12−14 грудня.

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 32% опитаних, а екс-прем'єру Володимиру Гройсману — 29%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% респондентів, лідеру ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко — 25%, співголові парламентської фракції «ОПЗЖ» Юрію Бойку — 24%, Порошенку — 22%, прем'єр-міністру Денису Шмигалю — 15%.

Водночас антирейтинг Порошенка сягає 75%, а:

Тимошенко — 71%,

Гройсмана — 60%,

Бойка — 55%,

Кличка і Зеленського — по 54%,

Шмигаля — 46%.



Нагадаємо, опитування проводилося серед 2,5 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування — телефонні інтерв’ю. Похибка дослідження не перевищує 2%.