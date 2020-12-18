Жалобу за Кернесом скоротили, йому пропонують присвоїти звання Героя України

https://racurs.ua/ua/n147961-jalobu-za-kernesom-skorotyly-yomu-proponuut-prysvoyity-zvannya-geroya-ukrayiny.html

Ракурс

Смерть Геннадія Кернеса все ще у центрі уваги суспільства. У Харкові вирішили днями жалоби призначити 17 і 18 грудня, а не три дні — з четверга по суботу включно.

У ці дні в місті не буде концертів і приспустять прапори, повідомляє прес-служба мерії.

Стало відомо, що Геннадія Кернеса поховають 22−24 грудня (в залежності від того, коли його транспортують з Німеччини в Харків) на почесній алеї кладовища на вулиці Пушкінській.

Відспівування відбудеться у Благовіщенському соборі, похоронна церемонія — в Оперному театрі. Заходи планують провести з 9.00 до 13.00. В цей час в місті перекриватимуть частину вулиць.

Тим часом, на сайті президента України з’явилися дві петиції — встановити пам’ятник Кернесу в центрі Харкова і присвоїти йому звання Героя України.

Після новини про смерть Кернеса у «Слузі народу» заговорили і про встановлення пам’ятника йому.