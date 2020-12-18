Капелюх чи зірка — Епіфаній пояснив позицію ПЦУ. Фото: the-village

https://racurs.ua/ua/n147960-kapeluh-chy-zirka-epifaniy-poyasnyv-pozyciu-pcu.html

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На традиційній зірці замість казкового капелюха на головній ялинці в Києві наполягала церква. Предстоятель ПЦУ Епіфаній висловив задоволення тим, що «організатори відразу зрозуміли свою помилку і відреагували, змінили».

Перед древньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожного року на верхівці розміщували зірку, яка символізує ніби вифлеємську зірку. Світло миру, яке приходить у світ, — сказав він в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, в цьому році суспільство побачило інший символ і церква відреагувала після того, як назріли суперечки.

І такі суперечки досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно дотримуватися традицій, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь обговорення всенародне, чи хоча б на рівні міста Києва, — зазначив митрополит.

Він сказав, що таких обговорень не було.

І сьогодні ми будемо бачити, що ялинка буде засвічена, і на ялинці буде все ж таки традиційна зірка, яка символізує вифлеємське світло, — наголосив предстоятель ПЦУ.

Ялинку в Києві відкриють 19 грудня о 19:00.

Нагадаємо, 15 грудня з новорічної ялинки на Софійській площі в Києві зняли капелюха після шквалу критики в соцмережах.

Зокрема, віряни обурилися «язичними» мотивами у декорації різдвяної ялинки. Розкритикували ідею з капелюхом і в Православній церкві України.

Організатори новорічного дійства на Софійській площі у Києві заявили, що капелюх на святковій ялинці символізує казку і є немов оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево.

Автори ідеї з капелюхом все ж жаліють, що їм довелося зняти капелюха з ялинки.