В Китае обнаружили древнейшие рисовые поля. Фото: autotravelblog.ru

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Ракурс

Древнейшие в мире рисовые поля обнаружили на территории современного Китая. Находка была сделана в городе Юйяо провинции Чжэцзян.

Возраст найденных полей составляет 6300 лет. Предварительно известно, что площадь древних полей может составлять около 900 тыс. кв. м, но до сих пор было раскопано лишь 7 тыс. кв. м земли. Ученые утверждают, что ранее на этой территории уже находили несколько небольших старых рисовых полей, однако не было достаточно доказательств их возраста. Об этом сообщает ресурс CGTN.

Рисовые поля в Юйяо имеют немалый систематический узор. Археологи отмечают, что за все время своего существования поля несколько раз меняли свою форму. Например, между 3700−3300 годами до нашей эры на поздней стадии культуры Хемуду поля имели более четкие гребни, разграничивающие разные дорожки. А во времена эпохи культуры Лянчжу (2900−2500 годы до нашей эры) к ним добавились новые участки, расположенные в шахматном порядке с менее выраженными гребнями.

По словам исследователей, находка доказывает то, что рис был экономической основой в самых ранних китайских культурах. Вокруг полей обнаружили следы пяти доисторических деревень.

Напомним, археологи раскопали останки роскошного дворца римского императора Калигулы под офисным зданием в центре Рима. Во время раскопок ученые нашли сад с фонтанами, а также экзотический зверинец.