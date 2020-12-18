Стали известны даты визита миссии МВФ в Киев. Фото: 112 Украина

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Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в декабре 2020 года.

Ожидается, что пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется уже на следующей неделе. Представители МВФ будут работать в Киеве с 21 по 23 декабря. Об этом 18 декабря заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, сообщает Reuters.

По его словам, из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19, миссия дистанционно обсудит представителями украинской власти последние экономические события, а также меры и реформы, необходимые для завершения первого пересмотра соглашения. Возобновить встречу в МВФ планируют по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

Напомним, представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в ноябре заявлял, что следующий транш Международного валютного фонда Украина может получить в конце этого года или в начале 2021 года.