Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Стали відомі дати візиту місії МВФ до Києва. Фото: 112 Україна

МВФ їде до Києва — стали відомі дати візиту місії

18 гру 2020, 20:57
999

Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні у грудні 2020 року.

Очікується, що перегляд угоди у форматі Stand-by з Україною розпочнеться вже наступного тижня. Представники МВФ працюватимуть у Києві з 21 по 23 грудня. Про це 18 грудня заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, повідомляє Reuters.


За його словами, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, місія дистанційно обговорить представниками української влади останні економічні події, а також заходи й реформи, необхідні для завершення першого перегляду угоди. Поновити зустріч у МВФ планують по завершенню новорічних свят у січні 2021 року.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у листопаді заявляв, що наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна може отримати наприкінці цього року або на початку 2021 року.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів