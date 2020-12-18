Стали відомі дати візиту місії МВФ до Києва. Фото: 112 Україна

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Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні у грудні 2020 року.

Очікується, що перегляд угоди у форматі Stand-by з Україною розпочнеться вже наступного тижня. Представники МВФ працюватимуть у Києві з 21 по 23 грудня. Про це 18 грудня заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман, повідомляє Reuters.

За його словами, через пандемію коронавірусної хвороби COVID-19, місія дистанційно обговорить представниками української влади останні економічні події, а також заходи й реформи, необхідні для завершення першого перегляду угоди. Поновити зустріч у МВФ планують по завершенню новорічних свят у січні 2021 року.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у листопаді заявляв, що наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна може отримати наприкінці цього року або на початку 2021 року.