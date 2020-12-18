Смертельна амеба-мозгоїд поширюється в США

Смертельна амеба поширюється в США. Фото: novator.io

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Смертельно небезпечна амеба поширюється Сполученими Штатами Америки.

Naegleria fowleri (амеба, що поїдає мозок) — це одноклітинний організм, який зустрічається в теплих прісних водоймах, включаючи річки і озера. Інфікуючи людину, що трапляється дуже рідко, амеба просувається з носа до мозку. Далі амеба може призвести до ураження мозку, що завершиться смертю людини. Про це повідомляє видання LiveScience.

Зазначається, що амеба полюбляє теплі води, температура якої становить 40 градусів. Підвищення глобальної температури, викликане зміною клімату, дозволило Naegleria fowleri просунутися на північ США.

Науковці вже проаналізували дані з 1978 по 2018 роки та з’ясували, що нові випадки зараження поширюються на північ зі швидкістю близько 13 км на рік.

Фахівці переконують, що панікувати непотрібно. За словами експертів, фактична кількість заражень в США не збільшилася — вона становить від нуля до шести заражень щорічно.

Нагадаємо, в Індії через невідому хворобу сотні людей потрапили в лікарню, зафіксували одну смерть. Згодом стало відомо, що постраждалі могли отруїтися органічними сполуками, які входять до засобів проти комах.