19 грудня відзначають день святого Миколая. Фото: podarki.com

https://racurs.ua/ua/n147985-19-grudnya-vidznachaut-den-svyatogo-mykolaya.html

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День святого Миколая Чудотворця православні християни відзначають щороку 19 грудня. У народі цього святого ще називають Микола зимовий та Миколай Угодник.

Миколай Угодник народився у III столітті в грецькій колонії Лікії у Малій Азії в родині заможних християн. Хлопчик з самого дитинства відвідував храм, а подорослішавши, вирішив присвятити себе вірі, ставши священником.

В Україні дуже шанують день Миколая Чудотворця. Особливо на це свято очікують діти, адже святитель Миколай обов’язково покладе під подушку якийсь подарунок. Так, напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть святому листи з проханням здійснити їхні мрії.

Вважається, що добрим і слухняним дітям Миколай Чудотворець уночі підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, — каміння або різку.

19 грудня у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, а в Україні — день адвокатури.

День ангела святкують Максим, Микола.

Народні прикмети:

яка погода 19 грудня, такою вона буде і 22 травня;

багато снігу на Миколу — літо буде дощовим;

19 грудня з’явилася паморозь — до снігопаду.

Нагадаємо, 18 грудня відзначали Савин день та Міжнародний день мігранта.

19 грудня відбулися такі: цікаві історичні події: