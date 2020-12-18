19 грудня відзначають день святого Миколая і день адвокатуриhttps://racurs.ua/ua/n147985-19-grudnya-vidznachaut-den-svyatogo-mykolaya.htmlРакурс
День святого Миколая Чудотворця православні християни відзначають щороку 19 грудня. У народі цього святого ще називають Микола зимовий та Миколай Угодник.
Миколай Угодник народився у III столітті в грецькій колонії Лікії у Малій Азії в родині заможних християн. Хлопчик з самого дитинства відвідував храм, а подорослішавши, вирішив присвятити себе вірі, ставши священником.
В Україні дуже шанують день Миколая Чудотворця. Особливо на це свято очікують діти, адже святитель Миколай обов’язково покладе під подушку якийсь подарунок. Так, напередодні свята хлопчики та дівчатка пишуть святому листи з проханням здійснити їхні мрії.
Вважається, що добрим і слухняним дітям Миколай Чудотворець уночі підкладає подарунки, а тим, хто погано поводився, — каміння або різку.
19 грудня у світі відзначають Міжнародний день допомоги бідним, а в Україні — день адвокатури.
День ангела святкують Максим, Микола.
Народні прикмети:
- яка погода 19 грудня, такою вона буде і 22 травня;
- багато снігу на Миколу — літо буде дощовим;
- 19 грудня з’явилася паморозь — до снігопаду.
Нагадаємо, 18 грудня відзначали Савин день та Міжнародний день мігранта.
19 грудня відбулися такі: цікаві історичні події:
- 1915 — Казимир Малевич уперше оприлюднив у Петрограді 39 безпредметних робіт, серед яких був і знаменитий «чорний квадрат»;
- 1917 — у Канаді іграми в Монреалі і Торонто стартував перший чемпіонат Національної Хокейної Ліги (НХЛ);
- 1980 — відкриті станції київського метрополітену «Тараса Шевченка», «Петрівка» і «Проспект Корнійчука» (нині «Оболонь»), а у 1981 році — «Площа Льва Толстого» і «Республіканський стадіон» (нині «Олімпійська»);
- 1991 — Швеція визнала незалежність України;
- 1997 — прем'єра американського фільму «Титанік»;
- 2016 — «ПриватБанк» став державним.