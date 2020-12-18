19 декабря отмечают день святого Николая и день адвокатурыhttps://racurs.ua/n147985-19-dekabrya-otmechaut-den-svyatogo-nikolaya.htmlРакурс
День святого Николая Чудотворца православные христиане отмечают каждый год 19 декабря. В народе этого святого еще называют Николай зимний и Николай Угодник.
Николай Угодник родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье состоятельных христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить себя вере, став священником.
В Украине очень почитают день Николая Чудотворца. С особым нетерпением данный праздник ждут дети, ведь святитель Николай обязательно положит под подушку какой-то подарок. Так, накануне праздника мальчики и девочки пишут святому письма с просьбой осуществить их мечты.
Считается, что добрым и послушным детям Николай Чудотворец ночью подкладывает подарки, а тем, кто плохо себя вел — камни или розги.
19 декабря в мире отмечают Международный день помощи бедным, а в Украине — день адвокатуры.
День ангела отмечают Максим, Николай.
Народные приметы:
- какая погода 19 декабря, такой она будет и 22 мая;
- много снега на Николая — лето будет дождливым;
- 19 декабря появилась изморозь — к снегопадам.
19 декабря состоялись интересные исторические события:
- 1915 — Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде 39 беспредметных работ, среди которых был и знаменитый «черный квадрат»;
- 1917 — в Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ)
- 1980 — открытые станции киевского метрополитена «Тараса Шевченко», «Петровка» и «Проспект Корнейчука» (ныне «Оболонь»), а в 1981 году — «Площадь Льва Толстого» и «Республиканский стадион» (ныне «Олимпийская»);
- 1991 — Швеция признала независимость Украины;
- 1997 — премьера американского фильма «Титаник»;
- 2016 — «ПриватБанк» стал государственным.
Напомним, 18 декабря отмечали Саввин день и Международный день мигранта.