19 декабря отмечают день святого Николая. Фото: podarki.com

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День святого Николая Чудотворца православные христиане отмечают каждый год 19 декабря. В народе этого святого еще называют Николай зимний и Николай Угодник.

Николай Угодник родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье состоятельных христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить себя вере, став священником.

В Украине очень почитают день Николая Чудотворца. С особым нетерпением данный праздник ждут дети, ведь святитель Николай обязательно положит под подушку какой-то подарок. Так, накануне праздника мальчики и девочки пишут святому письма с просьбой осуществить их мечты.

Считается, что добрым и послушным детям Николай Чудотворец ночью подкладывает подарки, а тем, кто плохо себя вел — камни или розги.

19 декабря в мире отмечают Международный день помощи бедным, а в Украине — день адвокатуры.

День ангела отмечают Максим, Николай.

Народные приметы:

какая погода 19 декабря, такой она будет и 22 мая;

много снега на Николая — лето будет дождливым;

19 декабря появилась изморозь — к снегопадам.

19 декабря состоялись интересные исторические события:

1915 — Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде 39 беспредметных работ, среди которых был и знаменитый «черный квадрат»;

1917 — в Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ)

1980 — открытые станции киевского метрополитена «Тараса Шевченко», «Петровка» и «Проспект Корнейчука» (ныне «Оболонь»), а в 1981 году — «Площадь Льва Толстого» и «Республиканский стадион» (ныне «Олимпийская»);

1991 — Швеция признала независимость Украины;

1997 — премьера американского фильма «Титаник»;

2016 — «ПриватБанк» стал государственным.

Напомним, 18 декабря отмечали Саввин день и Международный день мигранта.