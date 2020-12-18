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19 декабря отмечают день святого Николая. Фото: podarki.com

19 декабря отмечают день святого Николая и день адвокатуры

18 дек 2020, 20:06
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День святого Николая Чудотворца православные христиане отмечают каждый год 19 декабря. В народе этого святого еще называют Николай зимний и Николай Угодник.

Николай Угодник родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье состоятельных христиан. Мальчик с самого детства посещал храм, а повзрослев, решил посвятить себя вере, став священником.

В Украине очень почитают день Николая Чудотворца. С особым нетерпением данный праздник ждут дети, ведь святитель Николай обязательно положит под подушку какой-то подарок. Так, накануне праздника мальчики и девочки пишут святому письма с просьбой осуществить их мечты.

Считается, что добрым и послушным детям Николай Чудотворец ночью подкладывает подарки, а тем, кто плохо себя вел — камни или розги.

19 декабря в мире отмечают Международный день помощи бедным, а в Украине — день адвокатуры.

День ангела отмечают Максим, Николай.

Народные приметы:


  • какая погода 19 декабря, такой она будет и 22 мая;
  • много снега на Николая — лето будет дождливым;
  • 19 декабря появилась изморозь — к снегопадам.

19 декабря состоялись интересные исторические события:

  • 1915 — Казимир Малевич впервые обнародовал в Петрограде 39 беспредметных работ, среди которых был и знаменитый «черный квадрат»;
  • 1917 — в Канаде играми в Монреале и Торонто стартовал первый чемпионат Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ)
  • 1980 — открытые станции киевского метрополитена «Тараса Шевченко», «Петровка» и «Проспект Корнейчука» (ныне «Оболонь»), а в 1981 году — «Площадь Льва Толстого» и «Республиканский стадион» (ныне «Олимпийская»);
  • 1991 — Швеция признала независимость Украины;
  • 1997 — премьера американского фильма «Титаник»;
  • 2016 — «ПриватБанк» стал государственным.

Напомним, 18 декабря отмечали Саввин день и Международный день мигранта.

Источник: Ракурс


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