На мосту Кличко снова повреждено стекло. Фото: «Укринформ»

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Ракурс

Пешеходно-велосипедный мост в центре Киева снова поврежден — треснуло стекло.

Работники коммунального предприятия «Киевавтодормост» обнаружили повреждение стекла и оградили участок. Сооружение находится под контролем балансодержателя. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Городские власти считают вандализм предварительной причиной повреждения стекла. Сейчас специалисты изучают записи с камер видеонаблюдения.

В КГГА убеждают, что все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект, поскольку действуют гарантийные обязательства. Деньги на ремонт из бюджета Киева не будут тратить.

Издание «Сегодня» опубликовало фото треснувшего смотрового стекла на мосту. Отмечается, что стекло кто-то очень сильно ударил.

Как известно, пешеходно-велосипедный мост в Киеве, который соединяет арку Дружбы народов и Владимирскую горку, открыли 25 мая 2019 года. Стоимость постройки объекта обошлась бюджету столицы в 278,5 млн грн (306 млн грн вместе с прилегающими объектами и территорией). На следующий после открытия моста день стекло покрылось мелкими трещинами. При замене поврежденного защитного стекла треснул еще один элемент моста.

Напомним, в прошлый раз восстановление повреждений на «мосту Кличко» осуществлялось силами генеральной подрядной организации — ООО «Спецавто-Буд».