На мосту Кличка знову пошкоджене скло. Фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Пішохідно-велосипедний міст у центрі Києва знову пошкоджено — тріснуло скло.

Працівники комунального підприємства «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла й огородили ділянку. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача. Про це 18 грудня повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Міська влада вважає вандалізм попередньою причиною пошкодження скла. Наразі фахівці вивчають записи з камер відеонагляду.

У КМДА переконують, що всі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об'єкт, оскільки діють гарантійні зобов’язання. Гроші на ремонт із бюджету Києва не витрачатимуть.

Видання «Сегодня» опублікувало фото тріснутого оглядового скла на мосту. Зазначається, що скло хтось дуже сильно вдарив.

Як відомо, пішохідно-велосипедний міст у Києві, який з'єднує арку Дружби народів і Володимирську гірку, відкрили 25 травня 2019 року. Вартість побудови об'єкту обійшлася бюджету столиці в 278,5 млн грн (306 млн грн разом з прилеглими об'єктами і територією). На наступний після відкриття мосту день скло вкрилося дрібними тріщинами. При заміні пошкодженого захисного скла тріснув ще один елемент мосту.

Нагадаємо, минулого разу відновлення пошкоджень на «мосту Кличка» здійснювалось силами генеральної підрядної організації — ТОВ «Спецавто-Буд».