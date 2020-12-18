Подозрение Татарову — детективов НАБУ выставили из офиса Зеленского, фото — Суспільне

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Ракурс

К Олегу Татарову, заместителю главы Офиса президента Украины, 18 декабря приходили детективы Антикоррупционного бюро. Они пытались вручить ему подозрение, но внутрь НАБУ не пустили.

Офис президента прокомментировал инцидент с вручением подозрения Татарову по делу Микитася (квартиры от «Укрбуда» для Нацгвардии).

Несколько СМИ процитировали заявление Банковой, в котором говорится, что Татаров «работает в обычном режиме, никаких процессуальных и следственных действий с его участием в Офисе президента не происходило».

Пресс-служба Зеленского все же подтвердила, что НАБУ к ним приходило, но требования сотрудников якобы «выходили за пределы законных процедур», поэтому в ОПУ их не пустили.

Также у Зеленского добавили, что вопрос возможного отстранения Татарова от должности «будет рассмотрен в установленном законом порядке».

Антикоррупционная прокуратура сегодня подписала подозрение заместителю председателя Офиса президента. Подозрение Татарову предъявлено по ст. 369 УК, в которой говорится о предложении, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Ранее сообщалось, что адвокат Татаров в свое время был причастен к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Национальной гвардии. В частности, речь шла о взяточничестве. Информацию НАБУ якобы предоставил экс-нардеп, застройщик Микитась, который пошел на сделку со следствием.

Чиновник отрицает это и несколько раз заявлял, что директор НАБУ Артем Сытник «сводит с ним личные счеты». Татаров в начале недели обещал судиться с Сытником, а сегодня написал в соцсетях, что директор НАБУ «признан судом виновным в коррупции и является государственным преступником».

Ранее на Банковой отмежевались от скандального заявления Татарова об «агенте внешнего воздействия Сытнике».