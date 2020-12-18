Підозра Татарову — детективів НАБУ виставили із офісу Зеленського, фото — Суспільне

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Ракурс

До Олега Татарова, заступника голови Офісу президента України, 18 грудня приходили детективи Антикорупційного бюро. Вони намагалися вручити йому підозру, але всередину НАБУ не пустили.

Офіс президента прокоментував інцидент із врученням підозри Татарову у справі Микитася (квартири від «Укрбуду» для Нацгвардії).

Декілька ЗМІ процитували заяву Банкової, у якій йдеться, що Татаров «працює у звичайному режимі, жодних процесуальних і слідчих дій з його участю в офісі президента не відбувалося».

Прес-служба Зеленського все ж підтвердила, що НАБУ до них приходило, але вимоги співробітників нібито «виходили за межі законних процедур», тому в ОПУ їх не пустили.

Також в Зеленського додали, що питання можливого відсторонення Татарова від посади «буде розглянуто у встановленому законом порядку».

Антикорупційна прокуратура сьогодні підписала підозру заступнику голови Офісу президента. Підозру Татарову висунуто за ст. 369 ККУ, в якій йдеться про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Раніше повідомлялося, що адвокат Татаров свого часу був причетним до фальсифікації експертизи у справі заволодіння майном Національної гвардії. Зокрема, йшлося про хабарництво. Інформацію НАБУ начебто надав екс-нардеп, забудовник Микитась, який пішов на угоду зі слідством.

Чиновник заперечує це і декілька разів заявляв, що директор НАБУ Артем Ситник «зводить з ним особисті рахунки». Татаров на початку тижня обіцяв судитися із Ситником, а сьогодні написав у соцмережах, що директор НАБУ — «визнаний винним судом у корупції функціонер і державний злочинець».

Раніше на Банковій відмежувалися від скандальної заяви Татарова щодо «агента зовнішнього впливу Ситника».