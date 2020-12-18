Стала відома дата прощання з Геннадієм Кернесом. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n147989-smert-kernesa-stala-vidoma-data-proschannya-ta-podrobyci.html

Ракурс

Церемонія прощання і похорон міського голови Харкова Геннадія Кернеса, який помер у берлінській клініці «Шаріте», відбудуться в середу, 23 грудня.

Тіло градоначальника доставлять в харківський аеропорт. Там його помістять в катафалк, який разом з машинами супроводу і каретою швидкої допомоги попрямує в міську лікарню № 17. Поліція Харкова забезпечуватиме громадський порядок. Про це 18 грудня повідомляє місцеве видання Newsroom.

О 7.00 в Благовіщенському соборі почнеться церемонія відспівування померлого, яка триватиме 40 хв. Далі труну доставлять до Харківського національного театру опери та балету, де з мером триватиме прощання з 9.00 до 13.00. Поховають Кернеса на почесній алеї кладовища № 2 на вулиці Пушкінській.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у ніч з 16 на 17 грудня. Міський голова Харкова не впорався із наслідками коронавірусної хвороби. У Берлінській клініці «Шаріте» він перебував з вересня цього року.