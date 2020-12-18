Рейтинг країн із «золотими паспортами» склали експерти. Фото: tochka.net

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Ракурс

Країни з найкращими «золотими паспортами» знаходяться в Карибському басейні.

Державами з кращими програмами отримання громадянства за інвестиції, стали Сент-Люсія, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс та Вануату. У топ-10 країн із «золотими паспортами» також увійшли Антигуа і Барбуда, Болгарія, Мальта, Туреччина, Чорногорія та Самоа. А Кіпр взагалі не потрапив у рейтинг, оскільки в цій країні програму громадянства за інвестиції тимчасово припинили. Відповідний рейтинг для 2021 року склала платформа Best Citizenships.

При складанні рейтингу фахівці оцінювали такі критерії, як вартість програми (наприклад, цінник у лідера рейтингу дорівнює 300 тис. дол. за лот без урахування додаткових внесків), її популярність, а також можливість покупки державних облігацій — один з варіантів отримання громадянства без придбання нерухомості.

Також експерти враховували безпеку, безвізовість, добробут населення, терміни розгляду заявки та умови проживання. Зверталася увага й на право на участь у політичному житті країни та можливість отримати громадянство Євросоюзу.

Нагадаємо, фахівці склали рейтинг найнебезпечніших країн для подорожей у 2020 році. Венесуела опинилася на першому місці, далі розташувалися Папуа-Нова Гвінея, Південна Африка та Афганістан.