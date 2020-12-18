Рейтинг стран с «золотыми паспортами» составили эксперты. Фото: tochka.net

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Ракурс

Страны с лучшими «золотыми паспортами» находятся в Карибском бассейне.

Государствами с лучшими программами получения гражданства за инвестиции, стали Сент-Люсия, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис и Вануату. В топ-10 стран с «золотыми паспортами» также вошли Антигуа и Барбуда, Болгария, Мальта, Турция, Черногория и Самоа. А Кипр вообще не попал в рейтинг, поскольку в этой стране программу гражданства за инвестиции временно прекратили. Соответствующий рейтинг для 2021 года составила платформа Best Citizenships.

При составлении рейтинга специалисты оценивали такие критерии, как стоимость программы (например, ценник у лидера рейтинга равен 300 тыс. долл. за лот без учета дополнительных взносов), ее популярность, а также возможность покупки государственных облигаций — один из вариантов получения гражданства без приобретения недвижимости.

Также эксперты учитывали безопасность, безвизовость, благосостояние населения, сроки рассмотрения заявки и условия проживания. Обращалось внимание и на право на участие в политической жизни страны и возможность получить гражданство Евросоюза.

Напомним, специалисты составили рейтинг самых опасных стран для путешествий в 2020 году. Венесуэла оказалась на первом месте, далее расположились Папуа-Новая Гвинея, Южная Африка и Афганистан.