Виртуальный суперкар Ford воплотили в реальность. Фото: «Форд»

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Ракурс

Виртуальный суперкар Team Fordzilla P1 получил реальный прототип.

Автомобиль, который был разработан европейским отделением Ford вместе с геймерами, создали из металла. На сборку автомобиля ушло семь недель. На основе пожеланий геймеров дизайнеры автомобилестроителя Артуро Ариньо и Роберт Енгельманн разработали виртуальный прототип, а сами участники проекта находились на территориях Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании и общались друг с другом только по сети. Об этом сообщается на сайте «Форд».

Длина шоу-кара составила 4731 мм, ширина — 2000 мм, а высота — 895 мм. Реальный Fordzilla P1 перенял у виртуальной копии характерное оформление передней части кузова. В салоне машины разместили два кресла, прикрытые стеклянным фонарем в стиле самолетов-истребителей.

Авторы идеи объясняют, что водитель за рулем такого авто не должен отвлекаться, поэтому о ходе гонки сообщают светодиодные индикаторы в периферийной области, а общаться с командой на питлейне можно через дисплей в руле.

Собственно, Fordzilla — это подразделение киберспорта, которое курирует национальные команды в спортивном автомобильном симуляторе Forza Motorsport 7.

Напомним, летом компания Hyperion Motors из Калифорнии представила водородный суперкар XP-1, который получил не только великолепный дизайн, но и фантастические технические характеристики.