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Ракурс
Віртуальний суперкар Ford втілили в реальність. Фото: «Форд»

Віртуальний суперкар Ford отримав реальний прототип (ФОТО)

18 гру 2020, 18:19
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Віртуальний суперкар Team Fordzilla P1 отримав реальний прототип.

Автомобіль, який був розроблений європейським відділенням Ford разом із геймерами, створили з металу. На збірку автомобіля пішло сім тижнів. На основі побажань геймерів дизайнери автомобілевиробника Артуро Аріньо і Роберт Енгельманн розробили віртуальний прототип, а самі учасники проекту перебували на територіях Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії й спілкувалися один із одним лише по мережі. Про це повідомляється на сайті «Форд».

Довжина шоу-кара склала 4731 мм, ширина — 2000 мм, а висота — 895 мм. Реальний Fordzilla P1 перейняв у віртуальної копії характерне оформлення передньої частини кузова. У салоні машини розмістили два крісла, прикриті скляним ліхтарем у стилі літаків-винищувачів.

Автори ідеї пояснюють, що водій за кермом такого авто не повинен відволікатися, тому про хід гонки повідомляють світлодіодні індикатори в периферійній області, а спілкуватися з командою на пітлейні можна через дисплей в кермі.

Власне, Fordzilla — це підрозділ кіберспорту, який курує національні команди в спортивному автомобільному симуляторі Forza Motorsport 7.

Віртуальний суперкар Ford втілили в реальність. Фото: «Форд»

Віртуальний суперкар Ford втілили в реальність. Фото: «Форд»


Віртуальний суперкар Ford втілили в реальність. Фото: «Форд»

Нагадаємо, влітку компанія Hyperion Motors із Каліфорнії презентувала водневий суперкар XP-1, який отримав не тільки чудовий дизайн, але і фантастичні технічні характеристики.

Джерело: Ракурс


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