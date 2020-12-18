Віртуальний суперкар Ford втілили в реальність. Фото: «Форд»

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Віртуальний суперкар Team Fordzilla P1 отримав реальний прототип.

Автомобіль, який був розроблений європейським відділенням Ford разом із геймерами, створили з металу. На збірку автомобіля пішло сім тижнів. На основі побажань геймерів дизайнери автомобілевиробника Артуро Аріньо і Роберт Енгельманн розробили віртуальний прототип, а самі учасники проекту перебували на територіях Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великобританії й спілкувалися один із одним лише по мережі. Про це повідомляється на сайті «Форд».

Довжина шоу-кара склала 4731 мм, ширина — 2000 мм, а висота — 895 мм. Реальний Fordzilla P1 перейняв у віртуальної копії характерне оформлення передньої частини кузова. У салоні машини розмістили два крісла, прикриті скляним ліхтарем у стилі літаків-винищувачів.

Автори ідеї пояснюють, що водій за кермом такого авто не повинен відволікатися, тому про хід гонки повідомляють світлодіодні індикатори в периферійній області, а спілкуватися з командою на пітлейні можна через дисплей в кермі.

Власне, Fordzilla — це підрозділ кіберспорту, який курує національні команди в спортивному автомобільному симуляторі Forza Motorsport 7.

Нагадаємо, влітку компанія Hyperion Motors із Каліфорнії презентувала водневий суперкар XP-1, який отримав не тільки чудовий дизайн, але і фантастичні технічні характеристики.