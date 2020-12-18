Стерненку обрали запобіжний захід

Активіст Сергій Стерненко. Фото: «Думська»

https://racurs.ua/ua/n147986-sternenku-obraly-zapobijnyy-zahid.html

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Запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту суд обрав обвинуваченому в умисному вбивстві активісту Сергію Стерненку.

У п’ятницю, 18 грудня, Приморський районний суд Одеси відмовив стороні обвинувачення в обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Стерненку призначили домашній арешт 21.00 до 6.00. Про це повідомив його адвокат Масі Найєм на власній сторінці у Facebook.

Напередодні, 17 грудня, Стерненко повідомив, що прокуратура знову клопотатиме про арешт для нього. При цьому блогер наголошував, що його домашній арешт закінчився ще майже три тижні тому він нікуди не втік. За словами підозрюваного, він веде публічний образ життя.

Як відомо, справу Сергія Стерненка перекваліфікували на «умисне вбивство» 20 червня 2020 року. Служба безпеки України заявила, що Стерненко оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпека минула.

Нагадаємо, у жовтні повідомлялося, що Офіс генерального прокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнєцову, який напав на активіста та загинув від його рук 24 травня 2018 року.