Бійка в Одесі на сесії облради. Фото: Суспільне

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Сесія Одеської обласної ради 18 грудня не минула без конфліктів. Депутати різних партій знову почубилися.

Один із конфліктів виник у коридорі, коли представники Національної гвардії, які стоять на вході у сесійний зал, відмовилися пропускати депутатів від «Опозиційної платформи — За життя», оскільки ті не мали при собі депутатських посвідчень. Сталася штовханина, внаслідок якого розбили скло та зламали двері. Про це повідомляє «Суспільне».

Згодом представники партій ОПЗЖ, «Довіряй ділам», «За майбутнє" та «Партія Шарія» заблокували трибуну, оскільки виступали проти голосування за лічильну комісію. Далі бійку за трибуною спровокував депутат від фракції «Батьківщина» Андрій Бабенко.

Через заблоковану трибуну голосували депутати шляхом піднятої руки. Згодом обранці узгодили усі питання порядку денного, сесія закінчилась.

Нагадаємо, перша сесія Одеської облради, яка відбулася 4 грудня, теж супроводжувалася масштабними бійками. Сама сесія не могла розпочатися 12 годин через блокування трибуни представниками «Опозиційної платформи — За життя», «Партії Шарія» та «За майбутнє".