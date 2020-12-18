Драка в Одессе на сессии облсовета. Фото: Общественное

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Сессия Одесского областного совета 18 декабря не прошла без конфликтов. Депутаты разных партий снова подрались.

Один из конфликтов возник в коридоре, когда представители Национальной гвардии, которые стоят на входе в сессионный зал, отказались пропускать депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь», поскольку те не имели при себе депутатских удостоверений. Произошла потасовка, в результате которой разбили стекло и сломали дверь. Об этом сообщает «Общественное».

Впоследствии представители партий ОПЗЖ, «Доверяй делам», «За будущее» и «Партия Шария» заблокировали трибуну, поскольку выступали против голосования за счетную комиссию. Далее драку за трибуной спровоцировал депутат от фракции «Батькивщина» Андрей Бабенко.

Из-за заблокированной трибуны голосовали депутаты путем поднятой руки. Впоследствии избранники согласовали все вопросы повестки дня, сессия закончилась.

Напомним, первая сессия Одесского облсовета, которая состоялась 4 декабря, тоже сопровождалась масштабными драками. Сама сессия не могла начаться 12 часов из-за блокирования трибуны представителями «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Партии Шария» и «За будущее».