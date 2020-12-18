Ядерное оружие. Фото: PolitRussia

https://racurs.ua/n147982-v-okkupirovannom-krymu-rossiya-gotovitsya-razmestit-yadernoe-orujie-minoborony.html

Ракурс

Ядерное оружие в оккупированном Крыму готовится разместить Российская Федерация.

Об этом заявил 18 декабря министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ накануне заседания в Киеве министров обороны и иностранных дел Украины и Турции.

Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран, — отметил Таран.

Министр также назвал опасным препятствование РФ свободному судоходству в Керченском проливе.

Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния, — говорится в сообщении ведомства.

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