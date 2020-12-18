Татарову сообщили о подозрении в деле о завладении имуществом Нацгвардии

Олег Татаров, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n147983-tatarovu-soobschili-o-podozrenii-v-dele-o-zavladenii-imuschestvom-nacgvardii.html

Ракурс

Олегу Татарову, заместителю руководителя Офиса президента, сообщено о подозрении в деле о предоставлении неправомерной выгоды за фальсификацию оценочной экспертизы объектов недвижимости в столичных жилых комплексах, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

Татарову инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что это правонарушение предусмотренно ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса. В этом случае законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с возможной конфискацией имущества.

НАБУ с 2017 года расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии, которое осуществляла компании экс-нардепа и застройщика Максима Микитася «Укрбуд».

Татаров, прежде чем его стать сотрудником Офиса президента, был адвокатом и, в частности, представлял интересы «Укрбуда», а также работал в фирме юристом.

Ранее СМИ сообщали, что, по мнению антикоррупционных органов, Татаров мог, по просьбе застройщиков, договориться о написании положительной для фирмы экспертизы, которую сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Позже в компании «Укрбуд» ссылались на результаты этой экспертизы, которая якобы показала отсутствие убытков.

В САП отмечают, что подозрение Татарову является третим по делу о возможной фальсификации экспертизы:

30 ноября было объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра;

1 декабря — вручено подозрение бывшему депутату.

Напомним, по информации СМИ, подозрение Татарову подписал исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук.