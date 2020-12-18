Олегу Татарову подписали подозрение. Фото: zib.com.ua

https://racurs.ua/n147975-zamestitelu-rukovoditelya-ofisa-zelenskogo-tatarovu-podpisali-podozrenie-smi.html

Ракурс

Олегу Татарову, заместителю руководителя Офиса президента Украины, подписали подозрение.

Документ подписал исполняющий обязанности Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук. Детективы антикоррупционного бюро получили право на задержание Татарова и проведение обысков в офисе Зеленского и по месту жительства Татарова. Подозрение чиновнику должны вручить в пятницу, 18 декабря. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники правоохранительных органах, органах прокуратуры и Национальном антикоррупционном бюро.

Грищук подписал подозрение Татарову, — цитирует издание собеседника.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, а именно — возможную причастность чиновника к фальсификации экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Микитася.

Олег Татаров уже отреагировал на информацию о подписанному ему подозрению. По словам чиновника, таким образом глава НАБУ Артем Сытник хочет «свести личные счеты» с ним.

В связи с публикациями в СМИ о намерениях вручить мне подозрение, еще раз заявляю свою публичную позицию. Сытник — это признанный виновным судом в коррупции функционер и государственный преступник, который сводит личные счеты. Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу, — написал он в Telegram.



Ранее сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров намерен подать иск против директора НАБУ Артема Сытника о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, НАБУ считает Татарова посредником в даче взятки экс-нардепом Микитасем Константину Дубоносу — эксперту, которого подозревают в коррупционной фальсификации экспертизы для застройщика Максима Микитася.