Олегу Татарову підписали підозру. Фото: zib.com.ua

https://racurs.ua/ua/n147975-zastupnyku-kerivnyka-ofisu-zelenskogo-tatarovu-pidpysaly-pidozru-zmi.html

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Олегу Татарову, заступнику керівника Офісу президента України, підписали підозру.

Документ підписав виконувач обов’язків Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук. Детективи Антикорупційного бюро отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в офісі Зеленського та за місцем проживання Татарова. Підозру чиновнику мають вручити у п’ятницю, 18 грудня. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела правоохоронних органах, органах прокуратури та Національному антикорупційному бюро.

Грищук підписав підозру Татарову, — цитує видання співрозмовника.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова, а саме — можливу причетність високопосадовця до фальсифікації експертизи у справі колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася.

Олег Татаров вже відреагував на інформацію про підписану йому підозру. За словами чиновника, таким чином глава НАБУ Артем Ситник хоче «звести особисті рахунки» з ним.

У зв’язку з публікаціями в ЗМІ про наміри вручити мені підозру, ще раз заявляю свою публічну позицію. Ситник — це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки. Я пройду цей шлях, доведу свою невинуватість і гідно відповім, — написав Татаров у Telegram.



Раніше повідомлялося, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров має намір подати позов проти директора НАБУ Артема Ситника про захист честі, гідності та ділової репутації.

Нагадаємо, НАБУ вважає Татарова посередником у дачі хабара екс-нардепом Микитасем Костянтину Дубоносу — експерта, якого підозрюють в корупційному фальшуванні експертизи для забудовника Максима Микитася.