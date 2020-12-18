Плагіат Шкарлета Шмигаль просить довести в суді

Денис Шмигаль, фото: прес-служба КМУ

https://racurs.ua/ua/n147974-plagiat-shkarleta-shmygal-prosyt-dovesty-v-sudi.html

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Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, пропонує народним депутатам, яких обурює скандальне призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки, звертатися до суду з приводу озвучених ними звинувачень.

Йдеться про звинувачення Шкарлета у плагіаті та заяви про випадки неособистого голосування кандидатів під час розгляду його кандидатури. Про це Шмигаль заявив сьогодні, 18 грудня, відповідаючи на запитання депутатів у парламенті.

У Вас є докази в тих звинуваченнях, які Ви зараз із парламентського місця озвучуєте? Прошу їх надати, — заявив Шмигаль. — Якщо це Ваші здогадки — то, будь ласка, зверніться до суду і надайте інформацію так, як цього вимагає законодавство України.

Сьогодні вранці нардепи не змогли розпочати годину запитань до уряду, оскільки «Голос» та «Європейська солідарність» оголосили вимогу провести збори керівників фракцій. У «Голосі», зокрема, заявили, що депутати мають докази принаймні чотирьох випадків неособистого голосування під час призначення міністрів у Раді 17 грудня.

Тоді, зокрема, розглядалася кандидатура Шкарлета.

Нардпеп із «Європейської солідарності» Володимир Ар'єв повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, що ця політсила готуватиме позов до суду і зареєструє проект постанови про звільнення Шкарлета.

У «Євросолідарності» вважають, що це призначення відбулося з грубим порушенням законодавства.

Усі документи, підписані нелегітимним міністром, мають таку саму легітимність і силу. Закликаю освітян, науковців і студентів активно виступити проти міністра-плагіатора, який навіть посаду обійняв з порушенням закону, — заявив Ар'єв.



Нагадаємо, у жовтні Шкарлет звернувся до суду з позовом щодо визнання протиправними дій Комітету з питань етики Нацагенства щодо встановлення наявності плагіату у його наукових публікаціях.