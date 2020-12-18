Плагиат Шкарлета Шмыгаль просит доказать в суде

Денис Шмыгаль, фото: пресс-служба КМУ

https://racurs.ua/n147974-plagiat-shkarleta-shmygal-prosit-dokazat-v-sude.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, предлагает народным депутатам, которых возмущает скандальное назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, обращаться в суд по поводу озвученных ими обвинений.

Речь идет об обвинениях Шкарлета в плагиате и заявлениях о случаях неличного голосования кандидатов при рассмотрении его кандидатуры. Об этом Шмыгаль заявил сегодня, 18 декабря, отвечая на вопросы депутатов в парламенте.

У Вас есть доказательства в тех обвинениях, которые Вы сейчас с парламентского места озвучиваете? Прошу их предоставить, — заявил Шмыгаль. — Если это ваш догадки — то, пожалуйста, обратитесь в суд и предоставьте информацию так, как этого требует законодательство Украины.

Сегодня утром нардепы не смогли начать час вопросов к правительству, поскольку «Голос» и «Европейская солидарность» потребовали провести собрание руководителей фракций. В «Голосе», в частности, заявили, что депутаты доказательства по крайней мере четырех случаев неличного голосования при назначении министров в Раде 17 декабря.

Тогда, в частности, рассматривалась кандидатура Шкарлета.

Нардпеп из «Европейской солидарности» Владимир Арьев сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, что эта политсила будет готовить иск в суд и зарегистрирует проект постановления об увольнении Шкарлета.

В «Евросолидарности» считают, что это назначение произошло с грубым нарушением законодательства.

Все документы, подписанные нелегитимным министром, имеют такую ​​же легитимность и силу. Призываю педагогов, ученых и студентов активно выступить против министра-плагиатора, который даже должность занял с нарушением закона, — заявил Арьев.



Напомним, в октябре Шкарлет обратился в суд с иском о признании противоправными действий Комитета по этике Нацагентства по установлению наличия плагиата в его научных публикациях.