Эминем выпустил новый альбом под названием Music to Get Murdered By. Альбом вместе с Эминемом по традиции спродюсировал богатейший музыкант последнего десятилетия Андре Янг (Dr. Dre).

На концепцию альбома его вдохновил режиссер Альфред Хичкок, рассказал американский рэпер на своих страницах в соцсетях.

На официальной обложке альбома репер изображен в шляпе и с лопатой в руках.

В Instagram музыкант также поделился дополнительным кадром, где он держит в руке топор и пистолет.

Это прямая ссылка на пластинку Альфреда Хичкока, которая также называлась Music to be Murdered by.

Критикам не понравился трек Unaccommodating, в котором Эминем решил сравнить себя со смертником, подорвавшимся на концерте певицы Арианы Гранде в Манчестере.

Взрыв на шоу Гранде в мае 2017 года унес жизни 22 человек. Среди погибших и раненых было много детей и подростков.

В дополнение к альбому Эминем выпустил клип на песню Darkness, в котором показаны кадры из массового убийства в Лас-Вегасе, когда американец Стивен Пэддок открыл стрельбу по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 из окна отеля напротив.

В клипе Эминем играет психически нездорового персонажа, который готовится расстрелять массу людей, чтобы стать знаменитым. В конце рэпер призывает голосовать за изменения в закон о ношении оружия в США.