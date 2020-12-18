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Ракурс
Емінем випустив новий альбом. Фото: aceshowbiz

Зброя і теракти — про що співає Емінем у новому альбомі (ВІДЕО)

18 гру 2020, 14:43
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Емінем випустив новий альбом під назвою Music to Get Murdered By. Альбом разом з Емінемом за традицією спродюсував один із найбагатших музикантів останнього десятиліття Андре Янг (Dr. Dre).

На концепцію альбому його надихнув режисер Альфред Хічкок, розповів американський репер на своїх сторінках у соцмережах.

На офіційній обкладинці альбому репер зображений в капелюсі та з лопатою в руках.

Обкладинка альбому. Фото: Instagram

У Instagram музикант також поділився додатковим кадром, де він тримає в руці сокиру і пістолет.

Емінем Фото: Instagram

Це пряме посилання на платівку Альфреда Хічкока, яка також називалася Music to be Murdered by.

Платівка Альфреда Хічкока. Фото: bit.ua

Критикам не сподобався трек Unaccommodating, в якому Емінем вирішив порівняти себе зі смертником, який підірвав на концерті співачки Аріани Гранде в Манчестері.

Вибух на шоу Гранде у травні 2017 року забрав життя 22 людей. Серед загиблих і поранених було багато дітей і підлітків.

На додаток до альбому Емінем випустив кліп на пісню Darkness, в якому показані кадри з масового вбивства в Лас-Вегасі, коли американець Стівен Педдок відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю кантрі-музики Route 91 з вікна готелю навпроти.


У кліпі Емінем грає психічно хворого персонажа, який готується розстріляти масу людей, щоб стати знаменитим. Наприкінці репер закликає голосувати за зміни до закону про носіння зброї в США.

Джерело: Ракурс


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