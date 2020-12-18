Список стран «красной зоны» расширила Украина. Фото: Слово и дело

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Перечень стран «красной» зоны обновила Украина в пятницу, 18 декабря.

По сравнению с прошлой неделей, «покраснели» восемь стран. Всего в списке значатся 47 стран. Сегодня его пополнили Дания, Словакия, Турция, Армения, Латвия, Эстония, Италия и Босния и Герцеговина. Об этом сообщается на веб-странице Министерства здравоохранения Украины.

Также в списке Сербия, Грузия, Хорватия, США, Чехия, Румыния, Эстония, Турция, Португалия. Как известно, в «красную» зону попадают те страны, в которых заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из «красных» стран в Украину граждане должны пойти на двухнедельную самоизоляцию с помощью программы «Дома» или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Можно приехать в Украину с результатами готового теста, но он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

«Зелеными» остаются Польша, Германия, Италия, Испания, Греция, Великобритания.

Напомним, в Германии из-за пандемии коронавируса с 16 декабря ввели суровый локдаун. Карантинные ограничения в стране будут действовать минимум до 10 января.