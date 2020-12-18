Список країн «червоної зони» розширила Україна. Фото: Слово і діло

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Перелік країн «червоної зони» оновила Україна у п’ятницю, 18 грудня.

У порівнянні з минулим тижнем, «почервоніли» вісім країн. Загалом у списку значаться 47 країн. Сьогодні його поповнили Данія, Словаччина, Туреччина, Вірменія, Латвія, Естонія, Італія та Боснія і Герцеговина. Про це повідомляється на веб-сторінці Міністерства охорони здоров’я України.

Також у списку Сербія, Грузія, Хорватія, США, Чехія, Румунія, Естонія, Туреччина, Португалія. Як відомо, до «червоної зони» потрапляють ті країни, в яких захворюваність на коронавірусну хворобу COVID-19 вище, ніж в Україні.

По поверненню з «червоних» країн в Україну громадяни повинні піти на двотижневу самоізоляцію за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Можна приїхати до України з результатами готового тесту, але він повинен бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

«Зеленими» залишаються Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Велика Британія.

Нагадаємо, у Німеччині через пандемію коронавірусу з 16 грудня запровадили суворий локдаун. Карантинні обмеження в країні діятимуть щонайменше до 10 січня.