Погода в Україні 19 грудня. Фото: pmg.ua

https://racurs.ua/ua/n147976-dosch-z-mokrym-snigom-pogoda-v-ukrayini-19-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 19 грудня прогнозується хмарна з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі з мокрим снігом, на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

В окремих районах північних, західних і східних областей вночі та вранці згуститься туман, видимість становитиме 200−900 м. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Вітер західний, північно-західний, 3−5 м/с, нестійкий. У північних і центральних областях вночі прогнозується від 2° морозу до 0° за Цельсієм, вдень температура повітря складе 1−3° тепла.

На заході температура повітря вночі складе 1−3° вище нуля, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 4−5° тепла. У східній частині вночі очікується до 2−5° морозу, вдень температура повітря підніметься від 0° до 1° тепла.

На півдні країни вночі прогнозується від 1° морозу до 2° вище нуля, вдень повітря прогріється до 3−4° тепла.

Погода в Києві очікується без опадів. Вночі та вдень температура повітря буде однаковою — від 0° до 2° тепла.

Погода в Харкові в суботу прогнозується мокрий сніг з дощем. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° з позначкою мінус, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Погодні умови в Одесі завтра будуть без опадів. Температурні показники наступні — вночі 2−4° тепла, а вдень — 3−5° вище нуля.

Погода у Львові завтра буде опадів. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° тепла.

Погодні умови в Карпатах 19 грудня будуть також без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень 4−6° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, 18 грудня синоптики передбачали туман та ожеледицю.