Туман і ожеледиця – погода в Україні 18 грудня, фото – subbota.ua

https://racurs.ua/ua/n147935-tuman-i-ojeledycya-pogoda-v-ukrayini-18-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 18 грудня прогнозується переважно хмарна, місцями в країні, крім південних областей, пройдуть короткочасні дощі з мокрим снігом, на дорогах утвориться ожеледиця.

Вітер південно-західний, південно-східний, 3−5 м/с, нестійкий. У північних і центральних областях вночі прогнозується 2° морозу до 0° за Цельсієм, вдень температура повітря складе 1−2° тепла. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

На заході температура повітря вночі складе 1−3° вище нуля, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 4−5 ° тепла. У східній частині вночі очікується до 1−2° морозу, вдень температура повітря підніметься від 1° до 0° за Цельсієм. На півдні країни вночі прогнозується 0−1° тепла, вдень повітря прогріється до 1−2° вище нуля.

Вночі та вранці 18 грудня в західних, північних та центральних областях туман, видимість 200−500 м. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Погода в Києві 18 грудня очікується хмарна, але без опадів. Вночі та вдень температура повітря буде однаковою — від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Харкові в п’ятницю буде без істотних опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 0−2° з позначкою мінус, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Одесі очікується без опадів, але ближче до вечора можливий дощ. Температурні показники такі — вночі 0−2° тепла, а вдень — 2−4° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Львові завтра теж буде без опадів. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 3−5° вище нуля.

Погода в Карпатах 18 грудня хмарної, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° тепла, а вдень 3−6° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.