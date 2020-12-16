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Ракурс
«Ізольований». Порт Макуорі, Австралія. Фото: Will Eades

Найкращі фото погодних явищ за 2020 рік опублікували в ОНН

16 гру 2020, 17:07
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Найкращі фото погодних явищ 2020 року назвала Всесвітня метеорологічна організація, яка є спеціальним підрозділом ООН, що вивчає клімат.

13 світлин-переможців щорічного конкурсу обирали фотографи й метеорологи ВМО із 70 фотографій, дібраних із понад тисячі кандидатів через народне голосування. Фахівці брали до уваги не лише кількість голосів, а також фотографічну й метеорологічну цінність світлини. Про це повідомляється на сайті організації.

Одна з світлин-переможниць потрапить на обкладинку календаря на наступний рік, а решта фото позначать 12 місяців. У Всесвітній метеорологічній організації не виключають, що згодом опублікують ще фотознімки, які набрали багато голосів.

«Водяний смерч на морі». Острів Лошинь, Хорватія. Фото: Sandro Puncet

«Ізольований». Порт Макуорі, Австралія. Фото: Will Eades

«Веселка після шторму». Острів Паг, Хорватія. Фото: Zrinka Balabanic

«Плавання між льодом та айсбергами в морі Беллінсгаузена, Антарктика». Фото: Gonzalo Bertolotto

«Міжзоряний поріг». Район Лас-Кондес, Сантьяго, Чилі.Фото: Alberto Flores Fernandez

«Серцебиття». Рамблер-канал, Гонконг. Фото: Chan Kam Wing

«Македонія». Шар-Планина, Македонія. Фото: Vladimir Tadic

«Подвійна веселка над Клаксвіком». Фарерські острови, Данія. Фото: Marko Korosec

«Місячне світло у зимовому лісі». Сендай, Японія. Фото: Yoshiaki Sato

«Місто туману». Коян, Південна Корея. Фото: Chunseong Bang

«Неймовірна суперкомірка в Колорадо». Барлінгтон, США. Фото: Guillaume Hobam

«Подвійна веселка над рівнинами Кароні». Кароні, Тринідад і Тобаго. Фото: Ziad Joseph


«Сезон дощів на Мадагаскарі». Морондава, Мадагаскар. Фото: Shravan Regret Iyer

Нагадаємо, у липні організатори конкурсу The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опублікували шорт-лист кращих «космічних» фотографій, що були зроблені в 2020 році.

Джерело: Ракурс


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