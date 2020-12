«Ізольований». Порт Макуорі, Австралія. Фото: Will Eades

Найкращі фото погодних явищ 2020 року назвала Всесвітня метеорологічна організація, яка є спеціальним підрозділом ООН, що вивчає клімат.

13 світлин-переможців щорічного конкурсу обирали фотографи й метеорологи ВМО із 70 фотографій, дібраних із понад тисячі кандидатів через народне голосування. Фахівці брали до уваги не лише кількість голосів, а також фотографічну й метеорологічну цінність світлини. Про це повідомляється на сайті організації.

Одна з світлин-переможниць потрапить на обкладинку календаря на наступний рік, а решта фото позначать 12 місяців. У Всесвітній метеорологічній організації не виключають, що згодом опублікують ще фотознімки, які набрали багато голосів.

