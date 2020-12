«Изолированный». Порт Макуори, Австралия. Фото: Will Eades

https://racurs.ua/n147884-luchshie-foto-pogodnyh-yavleniy-za-2020-god-opublikovali-v-onn.html

Ракурс

Лучшие фото погодных явлений 2020 года назвала Всемирная метеорологическая организация, которая является специальным подразделением ООН, изучающим климат.

13 фотографий-победителей ежегодного конкурса выбирали фотографы и метеорологи ВМО из 70 фотографий, отобранных из более тысячи кандидатов через народное голосование. Специалисты принимали во внимание не только количество голосов, а также фотографическую и метеорологическую ценность фотографии. Об этом сообщается на сайте организации.

Одна из фотографий-победительниц попадет на обложку календаря на следующий год, а остальные фото обозначат 12 месяцев. Во Всемирной метеорологической организации не исключают, что впоследствии опубликуют еще фотоснимки, набравшие много голосов.

Напомним, в июле организаторы конкурса The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опубликовали шорт-лист лучших «космических» фотографий, что были сделаны в 2020 году.