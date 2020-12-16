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Ракурс
«Изолированный». Порт Макуори, Австралия. Фото: Will Eades

Лучшие фото погодных явлений за 2020 год опубликовали в ОНН

16 дек 2020, 17:07
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Лучшие фото погодных явлений 2020 года назвала Всемирная метеорологическая организация, которая является специальным подразделением ООН, изучающим климат.

13 фотографий-победителей ежегодного конкурса выбирали фотографы и метеорологи ВМО из 70 фотографий, отобранных из более тысячи кандидатов через народное голосование. Специалисты принимали во внимание не только количество голосов, а также фотографическую и метеорологическую ценность фотографии. Об этом сообщается на сайте организации.

Одна из фотографий-победительниц попадет на обложку календаря на следующий год, а остальные фото обозначат 12 месяцев. Во Всемирной метеорологической организации не исключают, что впоследствии опубликуют еще фотоснимки, набравшие много голосов.

«Водяной смерч на море». Остров Лошинь, Хорватия. Фото: Сандро Пунцет

«Изолированный». Порт Макуори, Австралия. Фото: Will Eades

«Радуга после шторма». Остров Паг, Хорватия. Фото: Зринка Балабаник

«Плавание между льдом и айсбергами в море Беллинсгаузена, Антарктика». Фото: Gonzalo Bertolotto

«Межзвездный порог». Район Лас-Кондес, Сантьяго, Чили. Фото: Alberto Flores Fernandez

«Сердцебиение». Рамблер-канал, Гонконг. Фото: Chan Kam Wing

«Македония». Шар-Планина, Македония. Фото: Vladimir Tadic

«Двойная радуга над Клаксвіком». Фарерские острова, Дания. Фото: Marko Korosec

«Лунный свет в зимнем лесу». Сендай, Япония. Фото: Yoshiaki Sato

«Город тумана». Коян, Южная Корея. Фото: Chunseong Bang

«Невероятная суперкладовая в Колорадо». Барлингтон, США. Фото: Guillaume Hobam

«Двойная радуга над равнинами Карони». Карони, Тринидад и Тобаго. Фото: Ziad Joseph


«Сезон дождей на Мадагаскаре». Морондава, Мадагаскар. Фото: Shravan Regret Iyer

Напомним, в июле организаторы конкурса The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опубликовали шорт-лист лучших «космических» фотографий, что были сделаны в 2020 году.

Источник: Ракурс


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