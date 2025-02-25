Рубио объяснил, почему США голосовали против коллективной резолюции по войне в Украине

https://racurs.ua/n204339-rubio-obyasnil-pochemu-ssha-golosovali-protiv-kollektivnoy-rezolucii-po-voyne-v-ukraine.html

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Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні.

Держсекретар США заявив, що резолюція, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну в Україні, була «антагоністичною» і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

Ми вирішили, що не варто влаштовувати в ООН щось антагоністичне щодо однієї зі сторін. Ми намагаємося посадити цих хлопців за стіл переговорів, — заявив він.

На жаль, сказав Рубіо, Україна не погодилася, і хотіла «рухатися далі своїм шляхом».