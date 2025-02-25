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Ракурс
Рубіо і Трамп. Фото: Jack Guez/EPA

Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні

25 лют 2025, 16:53
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Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому США голосували проти колективної резолюції щодо війни в Україні.

Держсекретар США заявив, що резолюція, яка засуджує Росію за її загарбницьку війну в Україні, була «антагоністичною» і суперечила зусиллям, спрямованим на проведення перемовин про припинення війни.

Ми вирішили, що не варто влаштовувати в ООН щось антагоністичне щодо однієї зі сторін. Ми намагаємося посадити цих хлопців за стіл переговорів, — заявив він.

На жаль, сказав Рубіо, Україна не погодилася, і хотіла «рухатися далі своїм шляхом».

Тоді ми звернулися до Ради безпеки з нашим компромісом, який, як мені здається, сформульовано дуже справедливо, і в ньому, по суті, йдеться: «Війна — це жахлива річ», — сказав посадовець.

Тому я вважаю, що добре, що ми домоглися цього в Радбезі, і що росіяни не наклали вето. Я не кажу вам, що це покладе кінець конфлікту… але я безумовно думаю, що наша мова — це найкраща мова і, сподіваюся, вона сприятиме справі миру, — додав він.

Джерело: Ракурс


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