Лучшие «космические» фото 2020 года показала Гринвичская обсерватория

Зеленая Леди. Фото: Николас Рем-Мелт

Организаторы конкурса The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опубликовали шорт-лист лучших «космических» фотографий, который были сделаны в этом году.

Победители станут известны осенью и разделят между собой призовой фонд в 10 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает Naked Science.





Конкурс ежегодно проводит Гринвичская королевская обсерватория в Великобритании совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine.







В этом году заявки подали более 5 тыс. фотографов со всего мира. Сообщается, что это рекордное количество заявок, которое когда-либо принимали на конкурс.





Имена победителей конкурса в 11 номинациях объявят 10 сентября. Затем их работы покажут в Национальном морском музее вместе с лучшими изображениями.







Снимки также опубликуют в специальной книге, посвященной конкурсу, которая издается каждый год.





Напомним, ранее мы сообщали, что в глубоком космосе ученые зафиксировали мощнейший выброс энергии во Вселенной с момента Большого взрыва. Рекордно мощная вспышка, порожденная сверхмассивной черной дырой, произошла в далеком скоплении галактик в созвездии Змееносца в 390 млн световых лет от Земли.