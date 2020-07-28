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Ракурс
Зеленая Леди. Фото: Николас Рем-Мелт

Лучшие «космические» фото 2020 года показала Гринвичская обсерватория

28 июл 2020, 15:51
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Организаторы конкурса The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опубликовали шорт-лист лучших «космических» фотографий, который были сделаны в этом году.

Победители станут известны осенью и разделят между собой призовой фонд в 10 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает Naked Science.

Исландия. Фото: Кристина Макеева

Конкурс ежегодно проводит Гринвичская королевская обсерватория в Великобритании совместно с компанией Insight Investment и журналом BBC Sky at Night Magazine.

Галактический Портал. Фото: Марцин Заяк

В этом году заявки подали более 5 тыс. фотографов со всего мира. Сообщается, что это рекордное количество заявок, которое когда-либо принимали на конкурс.

Млечный Путь и Метеорит в Портгварре. Фото: Дженнифер Роджерс


Имена победителей конкурса в 11 номинациях объявят 10 сентября. Затем их работы покажут в Национальном морском музее вместе с лучшими изображениями.

Звездные тропы в пустыне Намиб. Фото: Цигэ (Нина) Чжао

Снимки также опубликуют в специальной книге, посвященной конкурсу, которая издается каждый год.

Солнечные пятна AR 2741 и AR 2740. Фото: Руслан Ильницкий

Напомним, ранее мы сообщали, что в глубоком космосе ученые зафиксировали мощнейший выброс энергии во Вселенной с момента Большого взрыва. Рекордно мощная вспышка, порожденная сверхмассивной черной дырой, произошла в далеком скоплении галактик в созвездии Змееносца в 390 млн световых лет от Земли.


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