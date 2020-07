Кращі «космічні» фото 2020 року показала Грінвічська обсерваторія

Зелена Леді. Фото: Ніколас Рем-Мелт

Ракурс

Організатори конкурсу The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опублікували шорт-лист кращих «космічних» фотографій, що були зроблені цього року.

Переможці стануть відомі восени і розділять між собою призовий фонд у 10 тис. фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Naked Science.







Конкурс щорічно проводить Грінвічська королівська обсерваторія в Великій Британії спільно із компанією Insight Investment та журналом BBC Sky at Night Magazine.







Цього року заявки подали понад 5 тис. фотографів з усього світу. Повідомляється, що це рекордна кількість заявок за весь час існування конкурсу.





Імена переможців конкурсу в 11 номінаціях оголосять 10 вересня. Потім їх роботи покажуть в Національному морському музеї разом з кращими зображеннями.







Знімки також опублікують в спеціальній книзі, присвяченій конкурсу, що видається щороку.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в глибокому космосі вчені зафіксували найпотужніший викид енергії у Всесвіті з моменту Великого вибуху. Рекордно потужний спалах, породжений надмасивною чорною дірою, стався у далекому скупченні галактик в сузір’ї Змієносця в 390 млн світлових років від Землі.