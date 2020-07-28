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Ракурс
Зелена Леді. Фото: Ніколас Рем-Мелт

Кращі «космічні» фото 2020 року показала Грінвічська обсерваторія

28 лип 2020, 15:51
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Організатори конкурсу The Insight Investment Astronomy Photographer of the Year опублікували шорт-лист кращих «космічних» фотографій, що були зроблені цього року.

Переможці стануть відомі восени і розділять між собою призовий фонд у 10 тис. фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Naked Science.

Ісландия. Фото: Христина Макеєва

Конкурс щорічно проводить Грінвічська королівська обсерваторія в Великій Британії спільно із компанією Insight Investment та журналом BBC Sky at Night Magazine.

Галактичний Портал. Фото: Марцин Заяк

Цього року заявки подали понад 5 тис. фотографів з усього світу. Повідомляється, що це рекордна кількість заявок за весь час існування конкурсу.


Чумацький Шлях і Метеорит у Портгварре. Фото: Дженіфер Роджерс

Імена переможців конкурсу в 11 номінаціях оголосять 10 вересня. Потім їх роботи покажуть в Національному морському музеї разом з кращими зображеннями.

Зіркові тропи в пустелі Наміб. Фото: Циге (Ніна) Чжао

Знімки також опублікують в спеціальній книзі, присвяченій конкурсу, що видається щороку.

Сонячні плями AR 2741 и AR 2740. Фото: Руслан Ільницький

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в глибокому космосі вчені зафіксували найпотужніший викид енергії у Всесвіті з моменту Великого вибуху. Рекордно потужний спалах, породжений надмасивною чорною дірою, стався у далекому скупченні галактик в сузір’ї Змієносця в 390 млн світлових років від Землі.


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