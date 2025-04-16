На изображении Чжулуна видны его спиральные рукава, старая центральная выпуклость и большой звездообразующий диск, напоминающий Млечный Путь, фото: NASA/CSA/ESA

https://racurs.ua/n205627-drevneyshego-blizneca-mlechnogo-puti-obnarujili-uchenye-foto.html

Ракурс

Міжнародна група учених під керівництвом Женевського університету (UNIGE) виявила масивну спіральну галактику, схожу на Чумацький Шлях, яка сформувалася лише через 1 млрд років після Великого вибуху, проте вже на той час мала несподівано зрілу структуру.

Це відкриття, зроблене за допомогою даних космічного телескопа «Джеймс Вебб», змінює уявлення про те, як галактики утворювалися і розвивалися у ранньому Всесвіті, повідомляє прес-служба вищу.

Вважалося, що великі спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях, потребуватимуть декількох мільярдів років на формування. Галактики перших мільярдів років космічної історії вважаються невеликими, хаотичними та неправильними за формою.

Однак «Джеймс Вебб» починає розкривати зовсім іншу картину. Його глибока інфрачервона візуалізація виявляє напрочуд масивні та добре структуровані галактики набагато раніше, ніж очікувалося раніше, що спонукає астрономів переосмислити, як і коли галактики формуються в ранньому Всесвіті, — наголошується у статті.

Одна з цих галактик — найвіддаленіший кандидат спіральної галактики, визначений на сьогоднішній день — спостерігається у ділянці космосу, що відповідає лише 1 мільярду років після Великого вибуху. Незважаючи на цю ранню епоху, галактика має напрочуд зрілу структуру: центральну стару опуклість, великий зіркоутворюючий диск та спіральні руки, що робить її схожою на наш Чумацький Шлях.

Галактику назвали Zhúlóng (Жулун) — на честь дракона з китайської міфології. У міфі Жулун — це потужний червоний сонячний дракон, який створює день і ніч, відкриваючи і закриваючи очі, символізуючи світловий і космічний час.

Що виділяє Zhúlóng — це те, наскільки він нагадує Чумацький Шлях — як за формою, розміром, так і зоряною масою, — наголошують дослідники.

Диск Zhúlóng охоплює понад 60 тис. світлових років і містить понад 100 мільярдів сонячних мас у зірках.