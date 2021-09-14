Ученые трижды наблюдали взрыв одной звезды благодаря искривлению Вселенной, фото:

https://racurs.ua/n160100-kosmicheskoe-dejavu-iskrivlenie-vselennoy-trijdy-pokazalo-vzryv-odnoy-zvezdy.html

Ракурс

Астрономы из Копенгагенского университета (Дания) трижды в разных местах на небе наблюдали взрыв одной и той же сверхновой звезды, расположенной в отдаленной галактике.

Такое явление возникло благодаря эффекту так называемого «гравитационного линзирования» — огромное количество силы притяжения от скопления далеких галактик MACS J0138 заставляет пространство искривляться настолько, что свет от них изгибается и поступает к нам по многим направлениям, сообщает пресс-служба вуза.

Это открытие ученые сделали, проанализировав снимки одной из галактик, сделанные космическим телескопом «Хаббл» в разные периоды.

Анализируя снимки 2016 года, ученые заметили в отдаленной галактике три источника яркого света. Эти источники исчезли, когда «Хаббл» повторно фотографировал этот участок неба в 2019 году.

Эти три источника оказались несколькими изображениями одной звезды, жизнь которой закончилось колоссальным взрывом — сверхновой.

Одна звезда взорвалась 10 млрд лет назад, задолго до того, как образовалось наше Солнце. Вспышка света от этого взрыва только сейчас достигла нас, — отмечают ученые.

Сверхновую, известную как SN-Requiem можно увидеть на трех из четырех «зеркальных изображениях» галактики.

Каждое изображение представляет различные моменты течения взрыва сверхновой. Исследовав, как распределены галактики на снимке и как эти изображения искажаются искривлением пространства, ученые рассчитали, насколько «задержаны» эти изображения.

Это позволило астрономам сделать неожиданный прогноз: взрыв этой сверхновой можно будет увидеть еще раз — спустя 16 лет.