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Ракурс
Ученые трижды наблюдали взрыв одной звезды благодаря искривлению Вселенной, фото:

Космическое дежавю — искривление Вселенной трижды показало взрыв одной звезды

14 сен 2021, 08:06
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Астрономы из Копенгагенского университета (Дания) трижды в разных местах на небе наблюдали взрыв одной и той же сверхновой звезды, расположенной в отдаленной галактике.

Такое явление возникло благодаря эффекту так называемого «гравитационного линзирования» — огромное количество силы притяжения от скопления далеких галактик MACS J0138 заставляет пространство искривляться настолько, что свет от них изгибается и поступает к нам по многим направлениям, сообщает пресс-служба вуза.

Это открытие ученые сделали, проанализировав снимки одной из галактик, сделанные космическим телескопом «Хаббл» в разные периоды.

Анализируя снимки 2016 года, ученые заметили в отдаленной галактике три источника яркого света. Эти источники исчезли, когда «Хаббл» повторно фотографировал этот участок неба в 2019 году.

Эти три источника оказались несколькими изображениями одной звезды, жизнь которой закончилось колоссальным взрывом — сверхновой.

Одна звезда взорвалась 10 млрд лет назад, задолго до того, как образовалось наше Солнце. Вспышка света от этого взрыва только сейчас достигла нас, — отмечают ученые.

Сверхновую, известную как SN-Requiem можно увидеть на трех из четырех «зеркальных изображениях» галактики.

Каждое изображение представляет различные моменты течения взрыва сверхновой. Исследовав, как распределены галактики на снимке и как эти изображения искажаются искривлением пространства, ученые рассчитали, насколько «задержаны» эти изображения.

Это позволило астрономам сделать неожиданный прогноз: взрыв этой сверхновой можно будет увидеть еще раз — спустя 16 лет.


Четвертое изображение галактики отстает примерно на 21 год, что должно позволить нам увидеть, как сверхновая взорвется еще раз, где-то около 2037 года, — отмечают ученые.

Слева – изображение 2016 года, на котором свет от той же взрывающейся звезды – сверхновой – видно в трех местах на ночном небе. Справа – та же область в 2019 году, где сверхновой уже нет. Фото: S. Rodney (U. of S. Carolina), G. Brammer (Cosmic Dawn Center), J. DePasquale (STScI), P. Laursen (Cosmic Dawn Center)

Источник: Ракурс


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