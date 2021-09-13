Праздник. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n160099-14-sentyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-imeniny.html

Ракурс

Праздник завтра — 14 сентября — преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы, а также начало индикта — церковного новолетия.

Когда-то наши предки отмечали начало года весной, но принятие христианства заставило нарушить традицию — перенести начало нового года на осень, как было в Византии. На церковное новолетие было принято благодарить Бога за щедрый урожай и просить Его благословения на следующий год.

Необходимо было обязательно убрать все яровые ко дню Семена, поскольку в противном случае посевы могли погибнуть из-за осадков и сильных ветров. Говорили, что на Семена зерна из колосьев выпадают — хлеб после Семена уже не сеяли. Пахать можно было только до полудня. Известно также, что на Семена пытались пускать скот в поля.

Рекомендовалось закончить все дела и провести все сделки именно до 14 сентября, так как после этого срока все дела будут неудачными, согласно приметам. Мальчиков, которым исполнилось четыре года в этом году, сажали на лошадей и катали на них — так отмечали их вступление во взрослую жизнь. Также детей стригли именно 14 сентября.

Охотники притравливали зайцев 14 сентября, и считалось, что охота в этот день будет очень удачной. 14 сентября проводили различные обряды, которые помогали избавиться мух, тараканов и других неприятных насекомых.

14 сентября День ангела имени отмечают: