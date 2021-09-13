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Праздник. Фото: УНИАН
14 сентября — какой праздник отмечают и у кого имениныhttps://racurs.ua/n160099-14-sentyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-imeniny.htmlРакурс
Праздник завтра — 14 сентября — преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы, а также начало индикта — церковного новолетия.
Когда-то наши предки отмечали начало года весной, но принятие христианства заставило нарушить традицию — перенести начало нового года на осень, как было в Византии. На церковное новолетие было принято благодарить Бога за щедрый урожай и просить Его благословения на следующий год.
Необходимо было обязательно убрать все яровые ко дню Семена, поскольку в противном случае посевы могли погибнуть из-за осадков и сильных ветров. Говорили, что на Семена зерна из колосьев выпадают — хлеб после Семена уже не сеяли. Пахать можно было только до полудня. Известно также, что на Семена пытались пускать скот в поля.
Рекомендовалось закончить все дела и провести все сделки именно до 14 сентября, так как после этого срока все дела будут неудачными, согласно приметам. Мальчиков, которым исполнилось четыре года в этом году, сажали на лошадей и катали на них — так отмечали их вступление во взрослую жизнь. Также детей стригли именно 14 сентября.
Охотники притравливали зайцев 14 сентября, и считалось, что охота в этот день будет очень удачной. 14 сентября проводили различные обряды, которые помогали избавиться мух, тараканов и других неприятных насекомых.
14 сентября День ангела имени отмечают:
- Семен;
- Татьяна;
- Наталья;
- Марфуша.
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