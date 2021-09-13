Симеон Стовпник. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n160099-14-veresnya-yake-svyato-vidznachaut-ta-hto-svyatkuie-imenyny.html

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Свято завтра — 14 вересня — преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи, а також початок індикту — церковного новоліття.

Колись наші пращури відзначали початок року навесні, але прийняття християнства змусило порушити традицію — перенести початок нового року на осінь, як то було у Візантії. На церковне новоліття було заведено дякувати Богові за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний.

Необхідно було обов’язково прибрати всі ярі до дня Семена літопроводця, оскільки в іншому випадку посіви могли загинути через опади й сильні вітри. Казали, що на Семена зерна з колосків випадають — хліб після Семена вже не сіяли. Орати можна було тільки до полудня. Відомо також, що на Семена намагалися пускати худобу в поля.

Рекомендувалося закінчити всі справи та провести всі угоди саме до 14 вересня, оскільки після цього терміну всі справи будуть невдалими, згідно з прикметами. Хлопчиків, яким виповнилося чотири роки в цьому році, садили на коней і катали на них — так відзначали їхній вступ у доросле життя. Також дітей стригли саме 14 вересня.

Мисливці притравлювали зайців 14 вересня, і вважалося, що полювання в цей день буде дуже вдалим. 14 вересня проводили різні обряди, які допомагали позбутися мух, тарганів та інших неприємних комах.

14 вересня День ангела імені відзначають: