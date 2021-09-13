Вакциновані. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160098-pryvileyi-dlya-vakcynovanyh-zaprovadyv-kabmin-spysok.html

Ракурс

Карантин в Україні посилюють, однак вакциновані від коронавірусу отримають привілеї.

Обмеження «жовтої» і «червоної» зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Перевіряти відвідувачів закладів будуть за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку «Дії».

Список привілеїв:

особи з «жовтим» чи «зеленим» сертифікатом про вакцинацію можуть перетинати кордон без самоізоляції. Відповідне правило стосується й мешканців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

обмеження «червоного» рівня не працюватимуть для освітніх закладів, учасників, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в усіх учасників «зеленого» сертифікату;

обмеження «жовтого» рівня не працюватимуть для освітніх закладів, учасників працівників та організаторів масових заходів, зокрема, релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів за умов наявності в 80% учасників «зеленого» сертифікату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу триває в Україні, а науковці попереджають про загрозу нових COVID-спалахів. Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко припускає можливе введення привілеїв для вакцинованих.