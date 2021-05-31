Привілеї для COVID-вакцинованих українців анонсував Ляшко

Привілеї для COVID-вакцинованих українців анонсував Ляшкоhttps://racurs.ua/ua/n155374-pryvileyi-dlya-covid-vakcynovanyh-ukrayinciv-anonsuvav-lyashko.htmlРакурс
Привілеї для вакцинованих від коронавірусу українців обіцяє влада.
Вже на наступному тижні Кабінет міністрів розгляне зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».
Також очільник МОЗ наголосив, що так звані COVID-паспорти повинні з’явитися з 1 липня. Це питання наразі опрацьовує Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами Міністерства охорони здоров’я.
Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, — зазначив Ляшко.
Також міністр додав, що Рада ЄС та Європарламент домовилися про введення в Євросоюзі єдиних сертифікатів вакцинації. «Зелені паспорти» будуть діяти з 1 липня 2021 року, а власнику цього документу не мають права відмовляти у в’їзді в Євросоюз з медичних причин.
Нагадаємо, 30 травня в Одесі на території стадіону національного університету «Одеська юридична академія» запрацював Центр вакцинації. Людей вакцинують китайським препаратом CoronaVac.
Джерело: «Україна 24»