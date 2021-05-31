Привилегии для covid-вакцинированных украинцев анонсировал Ляшко. Фото: ukrinform.com

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Привилегии для вакцинированных от коронавируса украинцев обещает власть.

Уже на следующей неделе Кабинет министров рассмотрит изменения, которые предоставят вакцинированным некоторые привилегии. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

Также глава Минздрава подчеркнул, что так называемые COVID-паспорта должны появиться с 1 июля. Этот вопрос сейчас прорабатывает Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Министерства здравоохранения.

В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный вакцинальный цикл, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован, — отметил Ляшко.

Также министр добавил, что Совет ЕС и Европарламент договорились о введении в Евросоюзе единых сертификатов вакцинации. «Зеленые паспорта» будут действовать с 1 июля 2021 года, а владельцу этого документа не имеют права отказывать во въезде в Евросоюз по медицинским причинам.

Напомним, 30 мая в Одессе на территории стадиона национального университета «Одесская юридическая академия» заработал Центр вакцинации. Людей вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

Источник: «Украина 24»